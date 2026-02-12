Газета
Главная / Политика /

Рябков назвал Абу-Даби оптимальной площадкой для переговоров по Украине

Но сроки и место следующей встречи еще обсуждаются
Ведомости

Площадка для переговоров по Украине в Абу-Даби благоприятствует работе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы исходим из того, что предыдущие два раунда, которые прошли в Абу-Даби, продемонстрировали, что эта площадка со всех точек зрения оптимальна. Она благоприятствует работе. Но еще раз никаких объявлений на этот счет с моей стороны нет, потому что это все еще в процессе находится», – добавил он (цитата по ТАСС).

При этом Рябков не стал раскрывать, когда и в каком месте пройдет следующий раунд переговоров, так как эти вопросы не подлежат публичному обсуждению до согласования.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил Bloomberg, что следующий раунд переговоров с Россией может пройти 17–18 февраля в США, но российская сторона пока не дала на это согласие.

На повестке дня будут предложения Соединенных Штатов по созданию свободной экономической зоны в Восточном Донбассе. При этом, по словам Зеленского, ни одна из конфликтующих сторон не в восторге от этой идеи.

