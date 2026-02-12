Суд ЕС может обязать Венгрию вернуть размороженные в 2023 году 10 млрд евро
Венгрию могут обязать вернуть Евросоюзу (ЕС) 10 млрд евро, размороженных Европейской комиссией в 2023 г. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заключение генерального адвоката Суда ЕС.
Речь идет о средствах, которые Еврокомиссия разблокировала для Будапешта в декабре 2023 г. после их заморозки из-за претензий к соблюдению принципов верховенства права. Европейский парламент оспорил это решение, заявив, что комиссия нарушила собственные правила.
В заключении генеральный адвокат Тамара Чапета рекомендовала аннулировать решение о разморозке средств. Она указала, что комиссия «неверно» применила требования в сфере верховенства права и не провела должной оценки реформ, касающихся независимости судебной системы Венгрии. Окончательное решение суд вынесет в ближайшие месяцы.
Если суд последует этому заключению, Еврокомиссия должна будет потребовать возврата средств. По словам немецкого депутата Европарламента Рене Репази, в случае отказа Будапешта вернуть деньги ЕС сможет сократить другие выплаты на соответствующую сумму.
Размораживание средств произошло накануне саммита лидеров ЕС, когда блоку требовалась поддержка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу помощи Украине, отмечает Politico. В Европарламенте считают решение о разморозке политически мотивированным. В комиссии отказались комментировать заключение адвоката.
Орбан неоднократно вступал в конфликты с руководством ЕС по вопросам поддержки Украины. Будапешт регулярно критиковал санкционную политику ЕС в отношении России, блокировал или затягивал принятие решений о выделении финансовой помощи Киеву, а также выступал против некоторых пакетов военной поддержки. 7 февраля премьер-министр Венгрии заявил, что заседания ЕС стали похожи на военные советы, финансовые требования Киева еще больше подталкивают страны к этому.