Суд ЕС может обязать Венгрию вернуть размороженные в 2023 году 10 млрд евро

Орбан неоднократно вступал в конфликты с руководством ЕС по вопросам поддержки Украины. Будапешт регулярно критиковал санкционную политику ЕС в отношении России, блокировал или затягивал принятие решений о выделении финансовой помощи Киеву, а также выступал против некоторых пакетов военной поддержки. 7 февраля премьер-министр Венгрии заявил, что заседания ЕС стали похожи на военные советы, финансовые требования Киева еще больше подталкивают страны к этому.