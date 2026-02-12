В Москве открылся визовый центр Японии
В Москве начал работу визовый центр Японии. Об этом сообщили в посольстве страны в России. В дипломатическом представительстве подчеркнули, что открытие центра обусловлено увеличением числа российских туристов, посещающих Японию, что требует улучшения качества обслуживания заявителей на визу.
Японский визовый центр находится по адресу: Олимпийский проспект, 16, строение 5, «Олимпик Холл», на первом этаже. Центр принимает документы с понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00 мск.
С 12 февраля, начиная с 13:00 мск, подача документов на визу стала возможна только в визовом центре по предварительной записи. Стоимость визового сбора за обработку документов составляет 970 руб. на каждого заявителя. Граждане России, стран СНГ и Грузии могут оформить визу бесплатно.
Минимальный срок рассмотрения заявления составляет четыре рабочих дня, но дипломаты рекомендуют подавать документы за несколько недель до планируемой поездки.
В октябре 2025 г. посольство Японии в РФ заявило о проведении конкурса проектов по введению в работу уполномоченного агентства для обслуживания визовых процедур. Там обратили внимание, что на визовую работу дипмиссии оказала большое воздействие мировая тенденция в туризме, из-за чего число визовых заявлений от российских граждан, желающих посетить страну, резко увеличилось. Посольство запланировало реализовать выполнение визовых услуг в централизованном уполномоченном агентстве.
23 января 2026 г. Ассоциация туроператоров сообщила со ссылкой на данные Японской национальной организации по туризму, что количество туристов из России в Японии в 2025 г. выросло на 96,3% до 194 900. Российский турпоток в страну обновил исторический рекорд, продемонстриров самый высокий темп роста среди всех ключевых въездных рынков.