В Москве открылся визовый центр Японии

В октябре 2025 г. посольство Японии в РФ заявило о проведении конкурса проектов по введению в работу уполномоченного агентства для обслуживания визовых процедур. Там обратили внимание, что на визовую работу дипмиссии оказала большое воздействие мировая тенденция в туризме, из-за чего число визовых заявлений от российских граждан, желающих посетить страну, резко увеличилось. Посольство запланировало реализовать выполнение визовых услуг в централизованном уполномоченном агентстве.