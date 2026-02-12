Рейтинг Стармера вырос до самого высокого показателя с августа

YouGov провела опрос 10 и 11 февраля. Перед этим позиции Стармера на посту премьер-министра «подверглись серьезному испытанию» из-за ухода двух ключевых помощников и вызова со стороны лидера Лейбористской партии в Шотландии Анаса Сарвара, требующего отставки премьер-министра. Стармер заручился поддержкой всех членов своего кабинета и выступил с речью, «которая была хорошо принята рядовыми членами парламента».