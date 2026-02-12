Рейтинг Стармера вырос до самого высокого показателя с августа
Рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера достиг самого высокого показателя с августа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные YouGov.
Результаты исследования опубликованы после кризиса, возникшего на этой неделе из-за разногласий в партии по поводу руководства. Лишь 22% респондентов относятся к Стармеру положительно, остальные 69% воспринимают его негативно. Чистый рейтинг Стармера составляет минус 47.
У лидера главной оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденоха чистый рейтинг равен минус 23, а у Найджела Фараджа, чья партия «Реформы» лидирует в общенациональных опросах, – минус 37.
YouGov провела опрос 10 и 11 февраля. Перед этим позиции Стармера на посту премьер-министра «подверглись серьезному испытанию» из-за ухода двух ключевых помощников и вызова со стороны лидера Лейбористской партии в Шотландии Анаса Сарвара, требующего отставки премьер-министра. Стармер заручился поддержкой всех членов своего кабинета и выступил с речью, «которая была хорошо принята рядовыми членами парламента».
9 февраля Bloomberg писал со ссылкой на источники, что Стармер несколько дней размышлял, сможет ли он продолжать работу без главы аппарата Моргана Максуини, подавшего в отставку 8 февраля.