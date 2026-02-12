Полянский: Украина «работала не покладая рук» для срыва переговоров о мире
Украина и ее союзники в последние дни предпринимали действия, направленные на срыв усилий России и США по урегулированию конфликта. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
«Киевский режим и его спонсоры работали не покладая рук над тем, чтобы сорвать усилия российских и американских дипломатов по нахождению формулы устойчивого мирного урегулирования», – сказал он на заседании постоянного совета ОБСЕ (цитата по ТАСС).
Полянский также указал на двойственное поведение ЕС. По его словам, Евросоюз сейчас рассуждает о необходимости диалога с РФ, но одновременно в Европе идут военные приготовления.
26 января дипломат заявлял, что считает иллюзией представления о значимой роли ОБСЕ в украинском урегулировании. По его словам, организация дискредитировала себя и не обладает необходимым доверием для участия в процессе.
Полянский был назначен постоянным представителем РФ при ОБСЕ в Вене 29 декабря 2025 г. Соответствующий указ был подписан президентом. До этого он занимал должность первого заместителя постоянного представителя России при ООН.