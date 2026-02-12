Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Полянский: Украина «работала не покладая рук» для срыва переговоров о мире

Ведомости

Украина и ее союзники в последние дни предпринимали действия, направленные на срыв усилий России и США по урегулированию конфликта. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Киевский режим и его спонсоры работали не покладая рук над тем, чтобы сорвать усилия российских и американских дипломатов по нахождению формулы устойчивого мирного урегулирования», – сказал он на заседании постоянного совета ОБСЕ (цитата по ТАСС).

Полянский также указал на двойственное поведение ЕС. По его словам, Евросоюз сейчас рассуждает о необходимости диалога с РФ, но одновременно в Европе идут военные приготовления.

26 января дипломат заявлял, что считает иллюзией представления о значимой роли ОБСЕ в украинском урегулировании. По его словам, организация дискредитировала себя и не обладает необходимым доверием для участия в процессе.

Полянский был назначен постоянным представителем РФ при ОБСЕ в Вене 29 декабря 2025 г. Соответствующий указ был подписан президентом. До этого он занимал должность первого заместителя постоянного представителя России при ООН.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь