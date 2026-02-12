Газета
Политика

Глава миссии ЕС: Молдавия не готова к переговорам о вступлении в Евросоюз

Ведомости

Молдавия пока не завершила необходимые реформы для начала переговоров о вступлении в Европейский союз и находится лишь на начальном этапе интеграционного процесса. Об этом заявила глава миссии ЕС в Кишиневе Ивона Пьорко.

По ее словам, в публичном пространстве появляются некорректные утверждения о том, что Молдова уже сделала все, но ее продвижение к членству в ЕС якобы блокируется отдельными государствами союза.

«Нет, Молдова еще не сделала все. Мы только в начале пути», – сказала Пьорко в эфире молдавского отделения радио «Свободная Европа» (признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций).

Глава миссии ЕС подчеркнула, что республике предстоит значительный объем работы, прежде всего в законодательной сфере и в части реализации реформ.

11 ноября премьер-министр Молдавии Александр Мунтян заявлял, что республика рассчитывает вступить в ЕС к 2028 г. Он высказал такое мнение после заседания Национальной комиссии по европейской интеграции, где обсуждался последний доклад Европейской комиссии. Мунтян отмечал, что республика получила положительные оценки за достигнутый прогресс.

Премьер-министр также перечислял ключевые задачи, которые предстоит выполнить до вступления, включая трансформацию национальной экономики по европейским стандартам и формирование эффективной системы государственного управления.

