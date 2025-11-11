Газета
Молдавия планирует вступить в Евросоюз в 2028 году

Ведомости

Правительство Молдавии планирует закрыть переговоры с Европейским союзом (ЕС) и подписать договор о присоединении в 2028 г., написал премьер-министр республики Александр Мунтяну в социальной сети Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Премьер-министр сделал такое предположение после заседания Национальной комиссии по европейской интеграции, где обсуждался последний доклад Европейской комиссии. По словам Мунтяну, республику хвалили за работу и прогресс.

Он подчеркнул, что Молдавия заслужила вхождение в состав ЕС. Премьер-министр расписал пункты, которые республика должна выполнить перед вступлением. В частности, превратить национальную экономику в европейскую и создать сильное государственное управление также по европейскому образцу.

4 ноября глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что Албания, Молдавия, Украина и Черногория могут завершить процесс вступления в Евросоюз к 2030 г. При этом еврокомиссар по расширению Марта Кос в рамках того же мероприятия сказала, что ЕК ориентируется на позицию Черногории по завершению переговоров о вступлении в объединение в 2026 г. По ее словам, Албания планирует осуществить этот шаг к 2027 г., Украина и Молдавия – к 2028 г.

