На Украине могут запретить русскоязычную литературу

Ведомости

На Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу, сообщила министр культуры Татьяна Бережная. Ее цитирует издание «Страна».

Она рассказала, что петиция на эту тему, которую опубликовали 28 августа 2025 г., уже набрала необходимое количество голосов. Госкомтелерадио начало подготовку проекта постановления, которое будет также запрещать распространение «антиукраинских идей».

Бережная объяснила, что на уровне закона уже есть такие правила, которые действуют в печати. Сейчас ведомство работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм. Правительство также рассмотрело петицию с призывом полного запрета печати на русском языке и начало работу по созданию юридических механизмов с четкими процедурами.

3 декабря 2025 г. нардеп Украины Владимир Вятрович сообщил, что Верховная рада приняла закон об исключении русского из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств.

