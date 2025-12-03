Верховная рада исключила русский из списка подлежащих защите языков

В сентябре уполномоченная по защите госязыка на Украине Елена Ивановская говорила, что в стране растет уровень использования русского языка среди населения. Она также заявила, что Киев остался русифицированным городом, и назвала этот факт «серьезной проблемой». Она также рассказала, что ее дочь общается в социальных сетях на русском языке. На вопрос о том, зачем девушка это делает, она ответила, что иначе ее не будет никто читать, потому что «они все – русскоязычные».