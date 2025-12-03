Верховная рада исключила русский из списка подлежащих защите языков
Верховная рада приняла закон об исключении русского из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Об этом сообщил нардеп Владимир Вятрович, передает интернет-издание «Страна».
Кроме того, проект изымает из хартии молдавский язык и добавляет урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский языки, а также идиш.
В сентябре уполномоченная по защите госязыка на Украине Елена Ивановская говорила, что в стране растет уровень использования русского языка среди населения. Она также заявила, что Киев остался русифицированным городом, и назвала этот факт «серьезной проблемой». Она также рассказала, что ее дочь общается в социальных сетях на русском языке. На вопрос о том, зачем девушка это делает, она ответила, что иначе ее не будет никто читать, потому что «они все – русскоязычные».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «биполяркой» новости об увеличении количества украинцев, которые говорят на русском языке. «Как они ведут подсчет, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом «кот или кит?», – заявила дипломат.