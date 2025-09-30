Газета
Политика

Захарова усомнилась в подсчетах числа русскоговорящих на Украине

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «биполяркой» новости об увеличении количества украинцев, которые говорят на русском языке. В Telegram-канале она задала риторический вопрос о том, какими способами в республике ведут такие подсчеты.

«Как они ведут подсчет, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом "кот или кит?"», – написала дипломат.

Комментарий Захаровой коснулся признания уполномоченного по защите госязыка на Украине Елены Ивановской о росте русскоговорящего населения в стране.

15 сентября омбудсмен также заявила, что Киев остался русифицированным городом, и назвала этот факт серьезной проблемой. Она также рассказала, что ее дочь общается в социальных сетях на русском языке. На вопрос о том, зачем девушка это делает, она ответила, что иначе ее не будет никто читать, потому что «они все – русскоязычные».

