Вашингтон подтвердил вывод войск с базы в Сирии

Ведомости

Центральное командование Вооруженных сил США официально подтвердило завершение вывода американских войск с базы в Ат-Танфе в Сирии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. 

Американский гарнизон в Ат-Танфе покинул территорию Сирии 11 февраля, говорится в сообщении.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, США передали контроль над этим объектом сирийским войскам.

В июне 2025 г. США закрыли две военные базы в Сирии и передали еще одну под контроль курдского военного альянса «Сирийские демократические силы» в рамках сокращения своего военного присутствия в арабской республике. Всего из Сирии тогда были выведены около 500 американских военнослужащих.

База в Эт-Танфе, находящаяся на пересечении границ Иордании, Ирака и Сирии, была создана западной коалицией под руководством США в 2014 г. Ее целью являлась борьба с террористической организацией «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в РФ). База также обеспечивала контроль над стратегически важным шоссе, соединяющим Дамаск и Багдад.

