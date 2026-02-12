Вашингтон подтвердил вывод войск с базы в Сирии

В июне 2025 г. США закрыли две военные базы в Сирии и передали еще одну под контроль курдского военного альянса «Сирийские демократические силы» в рамках сокращения своего военного присутствия в арабской республике. Всего из Сирии тогда были выведены около 500 американских военнослужащих.