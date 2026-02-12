Вашингтон подтвердил вывод войск с базы в Сирии
Центральное командование Вооруженных сил США официально подтвердило завершение вывода американских войск с базы в Ат-Танфе в Сирии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.
Американский гарнизон в Ат-Танфе покинул территорию Сирии 11 февраля, говорится в сообщении.
Как пишет Reuters со ссылкой на источники, США передали контроль над этим объектом сирийским войскам.
В июне 2025 г. США закрыли две военные базы в Сирии и передали еще одну под контроль курдского военного альянса «Сирийские демократические силы» в рамках сокращения своего военного присутствия в арабской республике. Всего из Сирии тогда были выведены около 500 американских военнослужащих.
База в Эт-Танфе, находящаяся на пересечении границ Иордании, Ирака и Сирии, была создана западной коалицией под руководством США в 2014 г. Ее целью являлась борьба с террористической организацией «Исламское государство»