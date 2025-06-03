США отказались от трех военных баз в Сирии

27 мая министерство финансов США разрешило проведение ранее запрещенных операций с Сирией и выдало соответствующую лицензию. Она разрешает транзакции, включая новые инвестиции, предоставление финансовых и других услуг, а также операции, связанные с сирийской нефтью и нефтепродуктами. При этом лицензия не распространяется на организации, связанные с терроризмом, нарушениями прав человека, наркоторговлей, правительством Асада и сделки в интересах России, Ирана и КНДР.