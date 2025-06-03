США отказались от трех военных баз в Сирии
США закрыли две военные базы в Сирии и передали еще одну под контроль курдского военного альянса «Сирийские демократические силы» в рамках сокращения своего военного присутствия в арабской республике. Об этом сообщила журналист Fox News Дженнифер Гриффин в X.
Источники рассказали, что курдский альянс будет контролировать военную базу Mission Support Site Euphrates. США закроют базу Mission Support Site Green Village и еще один объект, название которого не уточняется. Гриффин уточнила, что это гораздо меньший по площади форпост.
Всего из Сирии за последние недели были выведены около 500 американских военнослужащих.
13 мая президент США Дональд Трамп сообщил о намерении отменить американские санкции, которые действовали против Сирии со времен правления бывшего президента страны Башара Асада. По его словам, на решение повлияли консультации с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
27 мая министерство финансов США разрешило проведение ранее запрещенных операций с Сирией и выдало соответствующую лицензию. Она разрешает транзакции, включая новые инвестиции, предоставление финансовых и других услуг, а также операции, связанные с сирийской нефтью и нефтепродуктами. При этом лицензия не распространяется на организации, связанные с терроризмом, нарушениями прав человека, наркоторговлей, правительством Асада и сделки в интересах России, Ирана и КНДР.