Трамп решил завершить операцию по иммиграционному контролю в Миннесоте
Президент США Дональд Трамп согласился прекратить масштабные федеральные иммиграционные операции в Миннесоте, заявил глава пограничной службы страны Том Хоман, пишет Bloomberg.
«Значительное сокращение числа задержанных уже началось на этой неделе и продолжится на следующей», – сказал Хоман на пресс-конференции по вопросам соблюдения иммиграционного законодательства.
Агентство пишет, что это решение – важный шаг к деэскалации операции, вызвавшей протесты и внимание конгресса к политике Трампа. Хоман подчеркнул, что меры по охране порядка продолжатся, а федеральные агенты иммиграционной службы останутся для завершения операции и передачи полного контроля местной власти.
4 февраля Хоман сообщил, что администрация Трампа сократит число федеральных агентов по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства в Миннесоте на 700 человек, хотя около 2000 агентов останутся на месте.
В Миннесоте проходят масштабные протесты против действий иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), подотчетной министерству внутренней безопасности. В ходе акций от рук федеральных агентов погибли два гражданина США: 37-летний медбрат Алекс Претти и 37-летняя поэтесса Рене Гуд.
На фоне действий ICE и убийств граждан США в штате демократы в палате представителей заблокировали проект о финансировании правительства 31 января, что привело к частичному шатдауну. Нижняя палата парламента поддержала возобновление работы правительства 3 февраля.