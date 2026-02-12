Рютте заявил о продолжении поставок американского оружия на Украину

11 февраля Рютте сообщил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины был достигнут «значительный прогресс». Он обозначил три важнейших элемента – вооруженные силы Украины, которые будут первой линией обороны после мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня, а также участие в урегулировании стран «коалиции желающих» и США.