Главная / Политика /

Рютте заявил о продолжении поставок американского оружия на Украину

Анна Бойцова

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что финансирование поставок американского оружия для Украины в рамках программы «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL) будет продолжено в соответствии с планом.

«Я абсолютно уверен, что поток жизненно важных вооружений США продолжится... Это критически важно для Украины», – сказал он на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Глава альянса не уточнил, какие страны он ожидает увидеть в качестве доноров PURL. «Мы сделаем все возможное, чтобы деньги были доступны», – заверил он. Программа PURL предполагает, что государства – члены НАТО добровольно закупают вооружения у США для нужд ВСУ.

11 февраля Рютте сообщил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины был достигнут «значительный прогресс». Он обозначил три важнейших элемента – вооруженные силы Украины, которые будут первой линией обороны после мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня, а также участие в урегулировании стран «коалиции желающих» и США.

