Политика

Нигерийский генерал призвал население готовиться к войне с Францией

Ведомости

Генерал Амаду Ибро, занимающий пост начальника особого штаба президента Нигера, призвал население готовиться к войне с Францией, обвинив Париж в попытках дестабилизировать страну, пишет журнал Jeune Afrique.

«Знайте, мы собираемся воевать с Францией», – сказал он 11 февраля на митинге. Его слова толпа встретила аплодисментами, скандируя «Долой Францию!».

Согласно материалу журнала, пресс-секретарь генерального штаба французских вооруженных сил заявил, что о вмешательстве Парижа в дела Нигера не может быть и речи. Он назвал высказывания Ибро информационной войной.

В конце декабря 2025 г. совет министров Нигера принял указ о всеобщей мобилизации, сообщал проправительственный портал Lesahel.

В ночь на 29 января группа из примерно 40 боевиков атаковала международный аэропорт «Диори Хамани» в Ниамее, столице Нигера, и прилегающую к нему 101-ю базу нигерийских ВВС, где базируется оперативное командование Объединенных сил Конфедерации государств Сахеля (АГС). Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ – организация признана террористической и запрещена в РФ), действующая в Сахаро-Сахельском регионе. Совместные силы Африканского корпуса Минобороны РФ и вооруженных сил Нигера успешно отразили атаку.

