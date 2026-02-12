Нигерийский генерал призвал население готовиться к войне с Францией

В ночь на 29 января группа из примерно 40 боевиков атаковала международный аэропорт «Диори Хамани» в Ниамее, столице Нигера, и прилегающую к нему 101-ю базу нигерийских ВВС, где базируется оперативное командование Объединенных сил Конфедерации государств Сахеля (АГС). Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ – организация признана террористической и запрещена в РФ), действующая в Сахаро-Сахельском регионе. Совместные силы Африканского корпуса Минобороны РФ и вооруженных сил Нигера успешно отразили атаку.