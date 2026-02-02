Бойцы Африканского корпуса Минобороны отбили атаку ИГ в Нигере
В ночь на 29 января группа из примерно 40 боевиков атаковала международный аэропорт «Диори Хамани» в Ниамее, столице Нигера, и прилегающую к нему 101-ю базу нигерийских ВВС, где базируется оперативное командование Объединенных сил Конфедерации государств Сахеля (АГС). Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство»
Совместные силы Африканского корпуса Минобороны РФ и вооруженных сил Нигера успешно отразили атаку. В результате операции было ликвидировано около 20 террористов, а также захвачено их имущество и вооружение.
Президент Нигера Али Махаман Сумайло и министр национальной обороны страны Садани Моди посетили базу российских военных и выразили им благодарность.
Российская сторона решительно осудила нападение экстремистов. Как уточнили в МИДе, Москва планирует продолжать многоплановое сотрудничество с государствами АГС, включая Нигер, и продолжит вносить вклад в укрепление региональной безопасности и борьбу с терроризмом. Это будет включать поддержку повышения боеспособности национальных вооруженных сил и подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, отметили в министерстве.