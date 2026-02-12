Трамп анонсировал визит в Китай в апреле

12 февраля газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщала, что встреча лидеров США и КНР может пройти в Пекине в начале апреля. По данным издания, одной из тем переговоров станет возможное продление торгового перемирия, заключенного в Южной Корее, еще на один год.