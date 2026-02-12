Трамп анонсировал визит в Китай в апреле
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует посетить Китай в апреле и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
«Я навещу председателя Си Цзиньпина в апреле. Жду этого с нетерпением. Он приедет сюда позднее в этом году. И я очень этого жду», – сказал глава США.
Трамп также отметил, что отношения между странами сейчас «очень хорошие».
12 февраля газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщала, что встреча лидеров США и КНР может пройти в Пекине в начале апреля. По данным издания, одной из тем переговоров станет возможное продление торгового перемирия, заключенного в Южной Корее, еще на один год.
Собеседники газеты отмечали, что продление неформального соглашения позволит сторонам сосредоточиться на краткосрочных экономических результатах, включая новые обязательства Китая по закупкам американской продукции. После телефонного разговора с Си на прошлой неделе Трамп также сообщал, что Пекин рассматривает возможность увеличения закупок соевых бобов из США.