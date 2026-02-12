Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп анонсировал визит в Китай в апреле

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует посетить Китай в апреле и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

«Я навещу председателя Си Цзиньпина в апреле. Жду этого с нетерпением. Он приедет сюда позднее в этом году. И я очень этого жду», – сказал глава США.

Трамп также отметил, что отношения между странами сейчас «очень хорошие».

12 февраля газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщала, что встреча лидеров США и КНР может пройти в Пекине в начале апреля. По данным издания, одной из тем переговоров станет возможное продление торгового перемирия, заключенного в Южной Корее, еще на один год.

Собеседники газеты отмечали, что продление неформального соглашения позволит сторонам сосредоточиться на краткосрочных экономических результатах, включая новые обязательства Китая по закупкам американской продукции. После телефонного разговора с Си на прошлой неделе Трамп также сообщал, что Пекин рассматривает возможность увеличения закупок соевых бобов из США.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её