Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Над регионами России за три часа уничтожили 66 украинских БПЛА

Ведомости

Силы ПВО за три часа уничтожили 66 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки были отражены в период с 20:00 до 23:00 мск. Все беспилотные летательные аппараты были самолетного типа. 43 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 20 – над Курской областью, два – над Белгородской областью и один – над Волгоградской областью.

Также с 12:00 до 20:00 мск, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили еще девять беспилотников самолетного типа: четыре над Белгородской областью, три над Крымом и два над Курской областью.

В ночь на 12 февраля, по информации Минобороны, над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 106 украинских БПЛА. Наибольшее количество сбитых аппаратов пришлось на Белгородскую область – 24, Брянскую область – 21 и Воронежскую область – 19. На фоне атак Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Калуги, Саратова, Волгограда и Ярославля.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь