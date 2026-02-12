Над регионами России за три часа уничтожили 66 украинских БПЛА
Силы ПВО за три часа уничтожили 66 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки были отражены в период с 20:00 до 23:00 мск. Все беспилотные летательные аппараты были самолетного типа. 43 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 20 – над Курской областью, два – над Белгородской областью и один – над Волгоградской областью.
Также с 12:00 до 20:00 мск, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили еще девять беспилотников самолетного типа: четыре над Белгородской областью, три над Крымом и два над Курской областью.
В ночь на 12 февраля, по информации Минобороны, над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 106 украинских БПЛА. Наибольшее количество сбитых аппаратов пришлось на Белгородскую область – 24, Брянскую область – 21 и Воронежскую область – 19. На фоне атак Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Калуги, Саратова, Волгограда и Ярославля.