Над регионами России за три часа уничтожили 66 украинских БПЛА

По данным ведомства, атаки были отражены в период с 20:00 до 23:00 мск. Все беспилотные летательные аппараты были самолетного типа. 43 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 20 – над Курской областью, два – над Белгородской областью и один – над Волгоградской областью.