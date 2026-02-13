The Atlantic: Трамп может выйти из переговоров по Украине в ближайшие недели

По оценке издания, по мере усиления внутриполитической повестки переговорный процесс может начать восприниматься Трампом как политически невыгодный. «Тогда он может выйти из них, возложив вину за провал дипломатии на упертость одной или обеих конфликтующих сторон», – говорится в публикации.