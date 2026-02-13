The Atlantic: Трамп может выйти из переговоров по Украине в ближайшие недели
Президент США Дональд Трамп может в ближайшие недели сократить внимание к переговорам по урегулированию конфликта на Украине на фоне активизации предвыборной кампании в США. Об этом пишет журнал The Atlantic.
По оценке издания, по мере усиления внутриполитической повестки переговорный процесс может начать восприниматься Трампом как политически невыгодный. «Тогда он может выйти из них, возложив вину за провал дипломатии на упертость одной или обеих конфликтующих сторон», – говорится в публикации.
До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Atlantic заявлял, что предпочел бы продолжение боевых действий урегулированию на условиях, которые считает неприемлемыми. По его словам, даже после нескольких лет конфликта Киев готов продолжать борьбу.
Зеленский также отмечал, что для Трампа достижение договоренностей до промежуточных выборов в США могло бы стать значимым политическим результатом.
Автор материала заметил, что во время беседы Зеленский демонстрировал склонность сопротивляться внешнему давлению. Один из его давних советников на условиях анонимности заявил, что, если украинскому лидеру говорить, что он должен что-то сделать, «он, вероятно, сделает наоборот».