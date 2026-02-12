The Atlantic: Зеленский предпочитает продолжение боевых действий «плохому миру»

Как отмечает издание, Зеленский подчеркнул, что предпочел бы вообще не заключать никакого мирного соглашения, чем заставить свой народ принять «плохое» решение. По его словам, даже после нескольких лет конфликта он готов продолжать борьбу. «Украина не проигрывает», – приводит журнал слова Зеленского в ответ на вопрос о ситуации на фронте.