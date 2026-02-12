The Atlantic: Зеленский предпочитает продолжение боевых действий «плохому миру»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предпочел бы продолжение боевых действий «плохому миру». Об этом он сказал в интервью журналу The Atlantic.
Как отмечает издание, Зеленский подчеркнул, что предпочел бы вообще не заключать никакого мирного соглашения, чем заставить свой народ принять «плохое» решение. По его словам, даже после нескольких лет конфликта он готов продолжать борьбу. «Украина не проигрывает», – приводит журнал слова Зеленского в ответ на вопрос о ситуации на фронте.
Зеленский отметил, что для американского президента Дональда Трампа наиболее выгодно было бы добиться договоренностей до промежуточных выборов в США, так как это стало бы для него политической победой.
Автор материала также указал, что во время беседы президент Украины демонстрировал характерную для него привычку сопротивляться внешнему давлению. Один из его давних советников на условиях анонимности отметил, что, если Зеленскому говорить, что он должен что-то сделать, «он, вероятно, сделает наоборот».
12 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что Киев, по ее словам, стремится к перевооружению и продолжению конфликта вместо переговоров. Дипломат отметила, что Украина «сознательно наращивает атаки дронами и ракетами в период проведения важных международных встреч по урегулированию конфликта».
11 февраля Bloomberg сообщал, что Зеленский согласился на предложение США провести 17 или 18 февраля очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Ожидается, что ключевой темой обсуждения станет территориальный вопрос.