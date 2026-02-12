Захарова: Киев рассчитывает на перевооружение вместо продолжения диалога
Киев хочет перевооружиться и продолжить конфликт вместо ведения переговоров с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Режим продолжает терроризировать мирное население России, цинично интенсифицируя ракетно-дроновые атаки по гражданским объектам, жилым домам, медучреждениям, церквям. Причем он сознательно наращивает их в период проведения важных международных встреч по урегулированию конфликта», – сказала Захарова.
28 января Захарова также заявила, что власти Украины наносят удары по мирному населению и социальным объектам, чтобы сорвать любые переговоры о мире. Дипломат отметила, что даже тенденция или намеки на движение в этом направлении приводят к новым ударам.
11 февраля Bloomberg сообщил, что Зеленский принял предложение США провести 17 или 18 февраля очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта с Россией. На встрече переговорщики сосредоточатся на вопросе территорий.