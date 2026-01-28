Захарова: режим Зеленского проводит теракты для срыва мирных переговоров

27 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов провести прямую встречу с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения ключевых нерешенных вопросов мирного процесса. По словам главы внешнеполитического ведомства, двумя наиболее чувствительными и несогласованными темами остаются территориальные вопросы и будущий контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Именно их Зеленский готов обсудить на высшем уровне.