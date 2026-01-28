Газета
Захарова: режим Зеленского проводит теракты для срыва мирных переговоров

Ведомости

Власти Украины наносят удары по мирному населению и социальным объектам, чтобы сорвать любые переговоры о мире. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Как режим (Владимира) Зеленского реагирует на контакты? <...> Удары наносятся точно по мирному, гражданскому населению, социальным объектам. Это не просто удары, это теракты», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).

По ее словам, главной причиной такого поведения является «срыв и попытка срыва любых обсуждений, движений к миру». Дипломат отметила, что даже тенденция или намеки на движение в этом направлении приводят к новым ударам.

27 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов провести прямую встречу с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения ключевых нерешенных вопросов мирного процесса. По словам главы внешнеполитического ведомства, двумя наиболее чувствительными и несогласованными темами остаются территориальные вопросы и будущий контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Именно их Зеленский готов обсудить на высшем уровне.

При этом за ночь 28 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

