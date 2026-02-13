Рубио: США обсудит со Словакией и Венгрией отказ от российского газа

26 января совет Евросоюза утвердил окончательный запрет на импорт газа из России. По документу, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Ограничения будут вводиться поэтапно, для действующих контрактов предусмотрен переходный период. Страны ЕС обязаны будут проверять страну происхождения газа перед его ввозом, а к 1 марта 2026 г. представить национальные планы по диверсификации поставок и оценке рисков замещения российского сырья. Компании также должны уведомлять национальные власти и Еврокомиссию о сохраняющихся контрактах на поставку российского газа.