На выборах в Бангладеш после смены власти победила Националистическая партия
Националистическая партия Бангладеш (БНП) во главе с Тариком Рахманом заявила о победе на первых выборах в стране после массовых протестов и отставки бывшего премьер-министра страны Шейх Хасины. Об этом сообщает The Guardian.
Как отмечает издание, это голосование рассматривалось как первые свободные выборы в Бангладеш за почти два десятилетия. Ведущий член комитета БНП Салахуддин Ахмед заявил, что новые правительство страны ставит перед собой задачу начать в стране «новую эру демократии», а также решить проблему коррупции.
Массовые беспорядки в Бангладеш вспыхнули 18 декабря после смерти Шарифа Османа Хади – молодежного лидера и ярого критика Хасины, писала The Times of India. Это привело к ожесточенным протестам в некоторых районах Дакки и нападениям на крупные СМИ.
2 февраля Специальный суд Бангладеш вынес очередной обвинительный приговор Хасине, приговорив ее к 10 годам лишения свободы по делу о коррупции. Согласно обвинению, Хасина, возглавлявшая правительство в 2009–2022 гг., вступила в сговор с чиновниками, чтобы незаконно получить шесть земельных участков в престижном проекте городской застройки под Даккой для себя и членов своей семьи.