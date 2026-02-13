На выборах в Бангладеш после смены власти победила Националистическая партия

2 февраля Специальный суд Бангладеш вынес очередной обвинительный приговор Хасине, приговорив ее к 10 годам лишения свободы по делу о коррупции. Согласно обвинению, Хасина, возглавлявшая правительство в 2009–2022 гг., вступила в сговор с чиновниками, чтобы незаконно получить шесть земельных участков в престижном проекте городской застройки под Даккой для себя и членов своей семьи.