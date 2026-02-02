Суд Бангладеш приговорил экс-премьера Шейх Хасину к 10 годам тюрьмы

Суд Бангладеш приговорил экс-премьера Шейх Хасину к 10 годам тюрьмыОна уже была приговорена к смертной казни и находится в розыске
Специальный суд Бангладеш вынес очередной обвинительный приговор бывшему премьер-министру страны Шейх Хасине, приговорив ее к 10 годам лишения свободы по делу о коррупции, пишет The Independent. Решение было вынесено по делу о незаконном присвоении земельных участков в рамках государственного проекта «Пурбачал Нью-Таун».
Согласно обвинению, Хасина, возглавлявшая правительство в 2009–2022 гг., вступила в сговор с чиновниками, чтобы незаконно получить шесть земельных участков в престижном проекте городской застройки под Даккой для себя и членов своей семьи.
По тому же делу суд вынес приговоры родственникам экс-премьера. Племянница Хасины, член британского парламента Тюлип Сиддик, приговорена к четырем годам тюрьмы, еще двое родственников получили по семь лет лишения свободы.
Приговор вынесен в преддверии парламентских выборов, намеченных на 12 февраля. Политическая партия Хасины «Авами Лиг» отстранена от участия в выборах, отмечает The Independent.
17 ноября Международный уголовный трибунал Бангладеш приговорил Хасину к смертной казни. Трибунал также вынес решение в отношении двух помощников бывшего премьера, экс-министра внутренних дел Асадуззамана Хана Камаля и экс-начальника полиции Чоудхури Абдуллы Аль-Мамуна. Последнего суд помиловал за раскрытие информации о преступлении. Хасину и Камаля объявили в розыск.
В тот же день МИД Бангладеш обратился к Индии с просьбой выдать Хасину, которая находится в эмиграции в этой стране.