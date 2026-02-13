Bloomberg: страны ЕС обсуждают создание ядерной оборонительной системы
Впервые после окончания холодной войны европейские страны обсуждают создание собственной системы ядерной обороны из-за снижения надежности США как союзника. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, переговоры ведутся на высоком уровне среди военных и даже министры не осведомлены о деталях происходящего.
Некоторые европейские государства могли бы вложить средства в создание всех компонентов для сборки ядерного оружия. Но для этого необходимы атомные электростанции, дорогостоящие и технически сложные центрифуги для обогащения урана, а также выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, отметил источник Bloomberg.
Сейчас атомное оружие среди европейцев есть только у Лондона и Парижа. По данным собеседников агентства, президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности предложит остальным европейским странам ядерную защиту со стороны страны. Согласно данным Bloomberg, у Франции и Великобритании вместе имеется примерно 400 развернутых боеголовок. В то же время у США их 1670, и это число может увеличиться после завершения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
5 февраля истек срок действия ДСНВ между РФ и США. 6 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к любому развитию событий после окончания действия договора. Министр подчеркивал, что страна предпочитает диалог. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что РФ и США понимают важность скорейшего начала диалога, добавив, что «какие-то неформальные продления в такой области вряд ли можно себе представить».