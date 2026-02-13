Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bloomberg: страны ЕС обсуждают создание ядерной оборонительной системы

Ведомости

Впервые после окончания холодной войны европейские страны обсуждают создание собственной системы ядерной обороны из-за снижения надежности США как союзника. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, переговоры ведутся на высоком уровне среди военных и даже министры не осведомлены о деталях происходящего.

Некоторые европейские государства могли бы вложить средства в создание всех компонентов для сборки ядерного оружия. Но для этого необходимы атомные электростанции, дорогостоящие и технически сложные центрифуги для обогащения урана, а также выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, отметил источник Bloomberg.

Кремль рассчитывает на ответственность стран ядерного клуба

Политика / Международные отношения

Сейчас атомное оружие среди европейцев есть только у Лондона и Парижа. По данным собеседников агентства, президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности предложит остальным европейским странам ядерную защиту со стороны страны. Согласно данным Bloomberg, у Франции и Великобритании вместе имеется примерно 400 развернутых боеголовок. В то же время у США их 1670, и это число может увеличиться после завершения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

5 февраля истек срок действия ДСНВ между РФ и США. 6 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к любому развитию событий после окончания действия договора. Министр подчеркивал, что страна предпочитает диалог. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что РФ и США понимают важность скорейшего начала диалога, добавив, что «какие-то неформальные продления в такой области вряд ли можно себе представить».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её