Bloomberg: страны ЕС обсуждают создание ядерной оборонительной системы

Сейчас атомное оружие среди европейцев есть только у Лондона и Парижа. По данным собеседников агентства, президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности предложит остальным европейским странам ядерную защиту со стороны страны. Согласно данным Bloomberg, у Франции и Великобритании вместе имеется примерно 400 развернутых боеголовок. В то же время у США их 1670, и это число может увеличиться после завершения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).