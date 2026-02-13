Рябков: Россия поддержит Кубу материально
Россия продолжит оказывать Кубе поддержку, включая материальную помощь. Эта работа уже ведется, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ТАСС.
По его словам, Москва солидарна с Гаваной. Рябков отметил, что говорить о коллективных действиях в рамках БРИКС преждевременно, но другие участники объединения, в том числе Китай, также взаимодействуют с Кубой на индивидуальной основе. Россия действует как ближайший партнер и союзник, делая все возможное в сложившихся условиях, сказал Рябков.
Дипломат также указал на сильное давление, которое США оказывают на Кубу. Он подчеркнул, что Вашингтон не останавливается перед противозаконными методами, нарушающими основополагающие нормы международного права.
12 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия поддерживает контакты с кубинским властями и рассматривает варианты оказания им помощи, включая возможность новых поставок нефти.
29 января президент США Дональд Трамп подписал указ об «ответе на угрозы США, которые представляет правительство Кубы». Мексика, крупнейший экспортер нефти в страну, прекратила поставки. На Кубе начался топливный кризис. 12 февраля в российском посольстве в Гаване сообщили, что Москва в ближайшее время планирует поставить островному государству нефть в качестве гуманитарной помощи. В феврале 2025 г. Владимир Путин одобрил поставку 100 000 т нефти на Кубу в рамках кредита.