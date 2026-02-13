В ЛДПР назвали провокацией действия сына Жириновского
В ЛДПР назвали провокационным поведение внебрачного сына покойного основателя партии Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна. Поводом стала его попытка пройти без регистрации на закрытое мероприятие «Жириновские чтения».
Эйдельштейн пытался попасть на мероприятие, несмотря на действующий пропускной режим. По данным ЛДПР, такая ситуация возникла не впервые.
«Его цель – провокация, он приходит именно на те мероприятия, где всегда действует пропускной режим, при этом никогда не регистрируется, как это предусмотрено правилами площадок», – заявили в партии (цитата по ТАСС).
Суд признал Эйдельштейна сыном Жириновского в июне 2024 г. В августе 2023 г. он подал иск о признании отцовства. Известно, что Эйдельштейн родился в 1986 г. При рождении у мужчины была фамилия матери, но потом взял фамилию Эйдельштейн – по дедушке, отцу политика.
Жириновский скончался 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после тяжелой болезни. Политик возглавлял ЛДПР с 1990 г. и был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище. В апреле 2023 г. на кладбище был открыт памятник политику.