В ЛДПР назвали провокацией действия сына Жириновского

Суд признал Эйдельштейна сыном Жириновского в июне 2024 г. В августе 2023 г. он подал иск о признании отцовства. Известно, что Эйдельштейн родился в 1986 г. При рождении у мужчины была фамилия матери, но потом взял фамилию Эйдельштейн – по дедушке, отцу политика.