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Суд признал Олега Эйдельштейна сыном Жириновского

Ведомости

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна об установлении факта признания отцовства бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который умер в 2022 г. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина не стал комментировать изданию решение.

Внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн в августе 2023 г. подал иск о признании отцовства, чтобы получить наследство. По данным «Известий», суд в том же месяце отказал в рассмотрении иска по причине уже вступившего в силу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики по этому спору. В феврале 2024 г. в инстанцию поступила апелляционная жалоба, и Верховный суд республики отменил решение.

Эйдельштейн родился 13 декабря 1986 г. В 2017 г. он работал в администрации Смоленской области, а после принимал участие в выборах депутатов парламента Северной Осетии, где прожил большую часть жизни. В результате он так и не был избран. Тогда же Жириновский рассказал о родстве с Эйдельштейном, который взял фамилию родного отца политика. 

Жириновский скончался 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. С начала февраля он находился в больнице. Жириновский руководил партией ЛДПР с 1990 г. Его похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище. В апреле 2023 г. на кладбище открыли памятник политику. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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