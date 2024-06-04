Суд признал Олега Эйдельштейна сыном Жириновского
Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна об установлении факта признания отцовства бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который умер в 2022 г. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе суда.
Мужчина не стал комментировать изданию решение.
Внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн в августе 2023 г. подал иск о признании отцовства, чтобы получить наследство. По данным «Известий», суд в том же месяце отказал в рассмотрении иска по причине уже вступившего в силу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики по этому спору. В феврале 2024 г. в инстанцию поступила апелляционная жалоба, и Верховный суд республики отменил решение.
Эйдельштейн родился 13 декабря 1986 г. В 2017 г. он работал в администрации Смоленской области, а после принимал участие в выборах депутатов парламента Северной Осетии, где прожил большую часть жизни. В результате он так и не был избран. Тогда же Жириновский рассказал о родстве с Эйдельштейном, который взял фамилию родного отца политика.
Жириновский скончался 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. С начала февраля он находился в больнице. Жириновский руководил партией ЛДПР с 1990 г. Его похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище. В апреле 2023 г. на кладбище открыли памятник политику.