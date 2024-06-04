Суд признал Олега Эйдельштейна сыном Жириновского

Эйдельштейн родился 13 декабря 1986 г. В 2017 г. он работал в администрации Смоленской области, а после принимал участие в выборах депутатов парламента Северной Осетии, где прожил большую часть жизни. В результате он так и не был избран. Тогда же Жириновский рассказал о родстве с Эйдельштейном, который взял фамилию родного отца политика.