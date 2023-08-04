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Эйдельштейн попросил суд признать его сыном Жириновского

Ведомости

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн подал иск о признании отцовства, чтобы получить наследство. Об этом со ссылкой на Никулинский районный суд Москвы сообщил ТАСС.

«Истец Эдельштейн Олег Владимирович просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав», – сказали в суде.

ТАСС также уточняет, что иск был зарегистрирован 2 августа, дата заседания пока не назначена.

В феврале 2023 г. Эйдельштейна арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство после дебоша в одном из ресторанов в центре Москвы.

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Олег Эйдельштейн родился 13 декабря 1986 г., он является внебрачным сыном Жириновского. В 2017 г. он работал в администрации Смоленской области, а после принимал участие в выборах депутатов парламента Северной Осетии, где прожил большую часть жизни. В результате он так и не был избран. Тогда же Жириновский рассказал о родстве с Эйдельштейном, который взял фамилию родного отца политика. По данным открытых источников, в 2019 г. он был советником председателя правления «Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП банка).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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