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Сына Жириновского арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

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Сына бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Об этом «РИА Новости» сообщили со ссылкой на Тверской суд Москвы.

В его отношении возбуждено административное дело о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением полицейским (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ).  Максимальным наказанием является арест на 15 суток. 

По информации источника «РИА Новости», протокол в отношении Эйдельштейна был составлен после дебоша в одном из ресторанов в центре Москвы накануне, 15 февраля. После этого его доставили в отделение полиции, где Эйдельштейн «ударил одного из сотрудников», у него диагностировали ушиб.

Олег Эйдельштейн родился 13 декабря 1986 г., он является внебрачным сыном Жириновского. В 2017 г. он работал в администрации Смоленской области, а после принимал участие в выборах депутатов парламента Северной Осетии, где прожил большую часть жизни. В результате он так и не был избран. Тогда же Жириновский рассказал о родстве с Эйдельштейном, который взял фамилию родного отца политика. По данным открытых источников, в 2019 г. он был советником председателя правления «Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП банка).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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