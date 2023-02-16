Сына Жириновского арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство
Сына бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Об этом «РИА Новости» сообщили со ссылкой на Тверской суд Москвы.
В его отношении возбуждено административное дело о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением полицейским (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). Максимальным наказанием является арест на 15 суток.
По информации источника «РИА Новости», протокол в отношении Эйдельштейна был составлен после дебоша в одном из ресторанов в центре Москвы накануне, 15 февраля. После этого его доставили в отделение полиции, где Эйдельштейн «ударил одного из сотрудников», у него диагностировали ушиб.
Олег Эйдельштейн родился 13 декабря 1986 г., он является внебрачным сыном Жириновского. В 2017 г. он работал в администрации Смоленской области, а после принимал участие в выборах депутатов парламента Северной Осетии, где прожил большую часть жизни. В результате он так и не был избран. Тогда же Жириновский рассказал о родстве с Эйдельштейном, который взял фамилию родного отца политика. По данным открытых источников, в 2019 г. он был советником председателя правления «Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП банка).