Слуцкий сообщил об открытии памятника Жириновскому годовщину его смерти

В декабре 2022 г. депутат городской Думы Краснодара Игорь Шибалкин сообщил, что одна из улиц в Краснодаре будет названа в честь Жириновского. По его словам, улица, которая получит имя Жириновского, находится рядом с жилым районом Новознаменское. Шибалкин напомнил, что с инициативой переименовать одну из улиц в честь политика выступила координатор Краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева еще в апреле.