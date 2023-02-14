Слуцкий сообщил об открытии памятника Жириновскому годовщину его смерти
Памятник основателю и бывшему лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище 6 апреля – в годовщину его смерти. Об этом сообщил глава фракции Леонид Слуцкий, передают «РИА Новости».
«Шестого апреля мы будем отмечать годовщину ухода из жизни Владимира Вольфовича Жириновского, в этот день будет открыт памятник ему на Новодевичьем кладбище», – сообщил Слуцкий.
В декабре 2022 г. депутат городской Думы Краснодара Игорь Шибалкин сообщил, что одна из улиц в Краснодаре будет названа в честь Жириновского. По его словам, улица, которая получит имя Жириновского, находится рядом с жилым районом Новознаменское. Шибалкин напомнил, что с инициативой переименовать одну из улиц в честь политика выступила координатор Краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева еще в апреле.
По словам Гвоздевой, Жириновский «28 раз посещал Краснодарский край за годы своей политической деятельности» и считал Кубань «одним из самых перспективных [регионов] в России».
В начале того же месяца замглавы фракции Ярослав Нилов сообщил, что в честь Жириновского могут назвать самолет в авиапарке «Аэрофлота». В авиакомпании отметили, что рассмотрят возможность присвоения имени политика одному из самолетов, когда начнутся поставки МС-21 и SSJ-100. «Будем ждать», — написал Нилов.
Жириновский скончался 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. С начала февраля он находился в больнице. Жириновский руководил партией ЛДПР с 1990 г., сейчас должность лидера фракции занимает Леонид Слуцкий.