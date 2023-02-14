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Слуцкий сообщил об открытии памятника Жириновскому годовщину его смерти

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Памятник основателю и бывшему лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище 6 апреля – в годовщину его смерти. Об этом сообщил глава фракции Леонид Слуцкий, передают «РИА Новости».

«Шестого апреля мы будем отмечать годовщину ухода из жизни Владимира Вольфовича Жириновского, в этот день будет открыт памятник ему на Новодевичьем кладбище», – сообщил Слуцкий.

В декабре 2022 г. депутат городской Думы Краснодара Игорь Шибалкин сообщил, что одна из улиц в Краснодаре будет названа в честь Жириновского. По его словам, улица, которая получит имя Жириновского, находится рядом с жилым районом Новознаменское. Шибалкин напомнил, что с инициативой переименовать одну из улиц в честь политика выступила координатор Краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева еще в апреле.

По словам Гвоздевой, Жириновский «28 раз посещал Краснодарский край за годы своей политической деятельности» и считал Кубань «одним из самых перспективных [регионов] в России». 

В начале того же месяца замглавы фракции Ярослав Нилов сообщил, что в честь Жириновского могут назвать самолет в авиапарке «Аэрофлота». В авиакомпании отметили, что рассмотрят возможность присвоения имени политика одному из самолетов, когда начнутся поставки МС-21 и SSJ-100. «Будем ждать», — написал Нилов. 

Жириновский скончался 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. С начала февраля он находился в больнице. Жириновский руководил партией ЛДПР с 1990 г., сейчас должность лидера фракции занимает Леонид Слуцкий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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