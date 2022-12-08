Именем Жириновского могут назвать самолет
В честь бывшего лидера партии ЛДПР Владимир Жириновского могут назвать самолет в авиапарке «Аэрофлота», сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
«Аэрофлот обещает рассмотреть возможность увековечения памяти Владимира Жириновского и присвоения его имени одному из своих воздушных судов, когда начнутся поставки МС-21 и SSJ-100. Будем ждать», — сказано в сообщении.
В авиакомпании отметили, что право отбора и утверждения имен кандидатур для присвоения самолетам принадлежит правлению «Аэрофлота».
Лидер партии ЛДПР скончался 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. С начала февраля он находился в больнице. Жириновский руководил партией с 1990 г., сейчас должность лидера ЛДПР занимает Леонид Слуцкий.
Инициативы переименовать улицы городов или парки в честь Жириновского уже были выдвинуты властями Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Перми, Воронежа и других городов, в том числе Херсона. Первая улица, названная в его честь, появилась в Курской области в 2016 г. — к 70-летнему юбилею политика.
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