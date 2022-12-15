Именем Жириновского назовут улицу в Краснодаре

По его словам, улица, которая получит имя Жириновского, находится рядом с жилым районом Новознаменское. Шибалкин напомнил, что с инициативой переименовать одну из улиц в честь политика выступила координатор Краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева еще в апреле, однако на заседании городской Думы сегодня ее не было.