Именем Жириновского назовут улицу в Краснодаре
Одна из улиц в Краснодаре будет названа в честь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил депутат городской Думы Игорь Шибалкин в разговоре с «РИА Новости».
По его словам, улица, которая получит имя Жириновского, находится рядом с жилым районом Новознаменское. Шибалкин напомнил, что с инициативой переименовать одну из улиц в честь политика выступила координатор Краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева еще в апреле, однако на заседании городской Думы сегодня ее не было.
По словам Гвоздевой, Жириновский «28 раз посещал Краснодарский край за годы своей политической деятельности» и считал Кубань «одним из самых перспективных [регионов] в России».
В начале декабря замглавы фракции Ярослав Нилов сообщил, что в честь Жириновского могут назвать самолет в авиапарке «Аэрофлота». В авиакомпании отметили, что рассмотрят возможность присвоения имени политика одному из самолетов, когда начнутся поставки МС-21 и SSJ-100. «Будем ждать», — написал Нилов.
Лидер партии ЛДПР скончался 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. С начала февраля он находился в больнице. Жириновский руководил партией с 1990 г., сейчас должность лидера ЛДПР занимает Леонид Слуцкий.
Инициативы переименовать улицы городов или парки в честь Жириновского уже были выдвинуты властями Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Перми, Воронежа и других городов, в том числе Херсона. Первая улица, названная в его честь, появилась в Курской области в 2016 г. — к 70-летнему юбилею политика.