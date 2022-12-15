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Именем Жириновского назовут улицу в Краснодаре

Ведомости

Одна из улиц в Краснодаре будет названа в честь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил депутат городской Думы Игорь Шибалкин в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, улица, которая получит имя Жириновского, находится рядом с жилым районом Новознаменское. Шибалкин напомнил, что с инициативой переименовать одну из улиц в честь политика выступила координатор Краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева еще в апреле, однако на заседании городской Думы сегодня ее не было.

По словам Гвоздевой, Жириновский «28 раз посещал Краснодарский край за годы своей политической деятельности» и считал Кубань «одним из самых перспективных [регионов] в России». 

В начале декабря замглавы фракции Ярослав Нилов сообщил, что в честь Жириновского могут назвать самолет в авиапарке «Аэрофлота». В авиакомпании отметили, что рассмотрят возможность присвоения имени политика одному из самолетов, когда начнутся поставки МС-21 и SSJ-100. «Будем ждать», — написал Нилов. 

Лидер партии ЛДПР скончался 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. С начала февраля он находился в больнице. Жириновский руководил партией с 1990 г., сейчас должность лидера ЛДПР занимает Леонид Слуцкий.

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Инициативы переименовать улицы городов или парки в честь Жириновского уже были выдвинуты властями Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Перми, Воронежа и других городов, в том числе Херсона. Первая улица, названная в его честь, появилась в Курской области в 2016 г. — к 70-летнему юбилею политика.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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