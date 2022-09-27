В честь Владимира Жириновского назовут одну из улиц в ЗАО Москвы

Инициативы переименовать улицы городов или парков в честь Жириновского уже были выдвинуты властями Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Воронежа, Читы и других городов, в том числе Херсона. Первая улица, названная в его честь, появилась в Курской области в 2016 г. — к 70-летнему юбилею политика.