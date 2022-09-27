В честь Владимира Жириновского назовут одну из улиц в ЗАО Москвы
Одна из улиц Западного административного округа Москвы будет названа именем покойного политика, бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства города.
Постановление «О присвоении наименования линейному транспортному объекту города Москвы» было подписано 23 сентября мэром Москвы Сергеем Собяниным.
«Присвоить безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному от Нежинской улицы вдоль границы особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный заказник «Долина реки Сетуни» в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы, наименование – улица Жириновского», – сказано в документе.
Лидер партии ЛДПР скончался 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. С начала февраля он находился в больнице. Жириновский руководил партией с 1990 г., сейчас должность лидера ЛДПР занимает Леонид Слуцкий.
Инициативы переименовать улицы городов или парков в честь Жириновского уже были выдвинуты властями Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Воронежа, Читы и других городов, в том числе Херсона. Первая улица, названная в его честь, появилась в Курской области в 2016 г. — к 70-летнему юбилею политика.