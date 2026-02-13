Путин встретится с руководителем фонда «Круг добра» Александром Ткаченко

«Круг добра» был создан в 2021 г. для обеспечения детей с орфанными (редкими) заболеваниями до 19 лет включительно бесплатными дорогостоящими медикаментами. Он может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные – приобретать в упрощенном порядке, не дожидаясь их ввода в гражданский оборот. Лекарства закупаются по 100 заболеваниям. Бюджет «Круга добра» формируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год.