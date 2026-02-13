Путин встретится с руководителем фонда «Круг добра» Александром Ткаченко
По случаю пятилетия фонда «Круг добра», занимающегося обеспечением медикаментами детей с орфанными заболеваниями, президент Владимир Путин проведет встречу с его руководителем протоиереем Александром Ткаченко. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин держит в поле своего внимания работу этого столь востребованного для нашей страны и так хорошо себя проявившего фонда», – добавил он.
В прошлый раз Путин встречался с Ткаченко в мае 2025 г. В диалоге, приуроченном к Дню защиты детей, священнослужитель рассказал главе государства о судьбах детей, которым смог помочь фонд. Он также рассказал президенту о 15-летней Ане, которая живет в Кургане и страдает болезнью «хрупкости костей». Фонд предоставляет ей необходимые лекарственные препараты, благодаря которым девушка смогла вернуться к спорту и стать чемпионкой России по плаванию.
«Круг добра» был создан в 2021 г. для обеспечения детей с орфанными (редкими) заболеваниями до 19 лет включительно бесплатными дорогостоящими медикаментами. Он может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные – приобретать в упрощенном порядке, не дожидаясь их ввода в гражданский оборот. Лекарства закупаются по 100 заболеваниям. Бюджет «Круга добра» формируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год.