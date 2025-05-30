Путин встретился с руководителем фонда «Круг добра» перед Днем защиты детей
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко, сообщили в пресс-службе Кремля. В диалоге, приуроченном к Дню защиты детей, священнослужитель рассказал главе государства о судьбах детей, которым смог помочь фонд.
«Фонд внес свой вклад в увеличение продолжительности активной жизни детей. Дети возвращаются не просто к жизни, а к жизни, которая приносит радость им самим и семьям», – заявил протоиерей.
Он также рассказал президенту о 15-летней Ане, которая живет в Кургане и страдает болезнью «хрупкости костей». Фонд предоставляет ей необходимые лекарственные препараты, благодаря которым девушка смогла вернуться к спорту и стать чемпионкой России по плаванию.
14 мая стало известно, что Минфин РФ планирует дополнительно выделить 26 млрд руб. на развитие здравоохранения. В том числе 16 млрд руб. будут направлены на оказание помощи детям с тяжелыми хроническими заболеваниями и поддержку фонда «Круг добра», созданного указом президента России.