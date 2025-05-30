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Путин встретился с руководителем фонда «Круг добра» перед Днем защиты детей

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко, сообщили в пресс-службе Кремля. В диалоге, приуроченном к Дню защиты детей, священнослужитель рассказал главе государства о судьбах детей, которым смог помочь фонд.

«Фонд внес свой вклад в увеличение продолжительности активной жизни детей. Дети возвращаются не просто к жизни, а к жизни, которая приносит радость им самим и семьям», – заявил протоиерей.

Он также рассказал президенту о 15-летней Ане, которая живет в Кургане и страдает болезнью «хрупкости костей». Фонд предоставляет ей необходимые лекарственные препараты, благодаря которым девушка смогла вернуться к спорту и стать чемпионкой России по плаванию.

14 мая стало известно, что Минфин РФ планирует дополнительно выделить 26 млрд руб. на развитие здравоохранения. В том числе 16 млрд руб. будут направлены на оказание помощи детям с тяжелыми хроническими заболеваниями и поддержку фонда «Круг добра», созданного указом президента России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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