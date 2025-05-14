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На что Минфин направит возросшие расходы бюджета в 2025 году

По некоторым госпрограммам расходы предлагается снизить
Ксения Котченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минфин раскрыл основные изменения в финансировании государственных программ в 2025 г. в рамках предложенных поправок в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.». Всего предлагается увеличить расходы в этом году на 829,16 млрд до 42,3 трлн руб.

Заметнее всего в открытой части бюджета выросли планы по расходам на обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами – на 278,95 млрд до 1,8 трлн руб. Дополнительные средства Минфин намерен направить на финансирование семейной ипотеки, дальневосточной, льготной ипотеки в новых регионах, а также общероссийской программы субсидирования ставок. На втором месте по объему увеличения расходов – госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (+41,85 млрд руб., до 326 млрд руб.), часть из этих средств обеспечит финансирование по льготной программе кредитования агропромышленного комплекса (всего на нее траты увеличатся на 55,4 млрд руб.), следует из пояснительной записки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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