На что Минфин направит возросшие расходы бюджета в 2025 году

Заметнее всего в открытой части бюджета выросли планы по расходам на обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами – на 278,95 млрд до 1,8 трлн руб. Дополнительные средства Минфин намерен направить на финансирование семейной ипотеки, дальневосточной, льготной ипотеки в новых регионах, а также общероссийской программы субсидирования ставок. На втором месте по объему увеличения расходов – госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (+41,85 млрд руб., до 326 млрд руб.), часть из этих средств обеспечит финансирование по льготной программе кредитования агропромышленного комплекса (всего на нее траты увеличатся на 55,4 млрд руб.), следует из пояснительной записки.