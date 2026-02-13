Рютте: на встрече НАТО все почувствовали единство взглядов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что среди лидеров блока наблюдается «сдвиг мышления» – явное единство взглядов и общего видения. Это почувствовали все на министерской встрече НАТО в Брюсселе 12 февраля, заявил он в ходе конференции по безопасности в Мюнхене. Его цитирует The Guardian.