Рютте: на встрече НАТО все почувствовали единство взглядов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что среди лидеров блока наблюдается «сдвиг мышления» – явное единство взглядов и общего видения. Это почувствовали все на министерской встрече НАТО в Брюсселе 12 февраля, заявил он в ходе конференции по безопасности в Мюнхене. Его цитирует The Guardian.

«Европа действительно активизируется, Европа берет на себя более значимую ведущую роль в НАТО», – отметил Рютте.

Говоря об Украине, генсек отметил, что НАТО необходимо продолжить оказывать поддержку и делать для Киева больше, чем сейчас.

12 февраля Рютте заявил, что финансирование поставок американского оружия для Украины в рамках программы «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL) будет продолжено в соответствии с планом. Глава альянса не уточнил, какие страны он ожидает увидеть в качестве доноров программы.

