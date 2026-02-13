Рябков: Россия не пойдет на уступки при заключении нового ДСНВ

Срок действия ДСНВ между РФ и США истек 5 февраля. На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к любому развитию событий после окончания действия договора. Министр подчеркивал, что страна предпочитает диалог. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что РФ и США понимают важность скорейшего начала диалога, добавив, что «какие-то неформальные продления в такой области вряд ли можно себе представить».