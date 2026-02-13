Рябков: Россия не пойдет на уступки при заключении нового ДСНВ
Москва не пойдет на односторонние уступки в рамках новых договоренностей с США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
Он также отметил, что Россия не имеет представления о том, какую позицию занимает администрация президента США Дональда Трампа в отношении будущих переговоров в этой области. По словам Рябкова, Москва знакома лишь с заявлениями Трампа в соцсети Truth Social и американского госсекретаря Марко Рубио.
Срок действия ДСНВ между РФ и США истек 5 февраля. На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к любому развитию событий после окончания действия договора. Министр подчеркивал, что страна предпочитает диалог. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что РФ и США понимают важность скорейшего начала диалога, добавив, что «какие-то неформальные продления в такой области вряд ли можно себе представить».
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс 11 февраля говорил, что США продолжают переговорный процесс с участием российской стороны в рамках подписания ДСНВ в обновленном варианте.