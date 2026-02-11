Вэнс рассказал о продолжении переговоров США и России об обновленном ДСНВ
США продолжают переговорный процесс с участием российской стороны в рамках подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в обновленном варианте, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Я думаю, для американского народа это худшее, что может случиться, – все больше и больше режимов по всему миру получают ядерное оружие. ДСНВ является важной частью этого. Он изменится по сравнению с тем, каким он был, и это часть переговоров, которые мы ведем с русскими», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Вэнса, администрация американского лидера Дональда Трампа сможет добиться для своих граждан хорошего результата.
11 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, скорее всего, США в ближайшее время будут придерживаться действующих показателей по ДСНВ, несмотря на то что его срок истек 5 февраля. 6 февраля министр иностранных дел отметил, что Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает диалог.
10 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия и США больше не имеют обязательств в рамках ДСНВ, но Москва будет и далее действовать ответственно. По его словам, российская сторона не получила четкого ответа от США на предложение президента РФ Владимира Путина сохранить статус-кво в отношении договора.