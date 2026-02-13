Politico: неформальная закрытая встреча стран ЕС обернулась скандалом
Закрытая встреча группы стран Евросоюза (ЕС) перед официальным саммитом в Бельгии обернулась скандалом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Неформальный саммит прошел в отеле рядом с замком Альден-Бизен, где 27 лидеров ЕС должны были обсудить экономическую повестку. Инициаторами встречи выступили Италия совместно с Германией и Бельгией. Формально это была встреча стран, ранее координировавших позиции по ужесточению миграционной политики.
При этом присутствие на встрече лишь 19 из 27 лидеров вызвало недовольство у остальных стран. По словам трех дипломатов из стран, оставшихся вне формата, возникли опасения, что ключевые решения могли быть согласованы «за закрытыми дверями» еще до начала официальных переговоров.
Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил протест Риму по поводу организации встречи. Ирландский премьер Михол Мартин, комментируя ситуацию, заявил, что находится «в великолепной изоляции». «Я не понимаю необходимости подобного частного клуба», – сказал он.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер попытался сгладить ситуацию, заявив, что «все были приглашены» и что никто не стремится формировать группу стран, намеренную навязывать свою волю другим. По его словам, целью встречи не было создание альтернативного блока внутри ЕС.
Дополнительное раздражение вызвало то, что неформальный саммит нарушил график официального саммита. Председатель Европейского совета Антониу Кошта начал первую сессию по вопросам экономического роста до прибытия руководителей трех крупнейших экономик союза. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли с опозданием.
При этом, как сообщил один из дипломатов, присутствовавших на встрече, реального содержательного обсуждения практически не было. «Ничего», – ответил он на вопрос о том, что обсуждалось на неофициальной встрече. Он пояснил, что при участии 19 лидеров немногие получили возможность выступить. По его словам, Мелони появилась ближе к завершению встречи, несмотря на то что именно Италия выступила организатором.
Таким образом, задуманная как координационная встреча стран-единомышленников, по оценке Politico, лишь усилила напряженность внутри ЕС и продемонстрировала хрупкость внутрисоюзного баланса на фоне обсуждения экономических вопросов.