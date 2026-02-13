Politico: неформальная закрытая встреча стран ЕС обернулась скандалом

При этом, как сообщил один из дипломатов, присутствовавших на встрече, реального содержательного обсуждения практически не было. «Ничего», – ответил он на вопрос о том, что обсуждалось на неофициальной встрече. Он пояснил, что при участии 19 лидеров немногие получили возможность выступить. По его словам, Мелони появилась ближе к завершению встречи, несмотря на то что именно Италия выступила организатором.