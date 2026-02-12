Bild: Макрон загнал себя в изоляцию перед саммитом ЕС

14 января The Telegraph писал, что Франция пытается помешать Украине в закупке американского оружия за счет кредита Евросоюза (ЕС) в размере 90 млрд евро. Париж считает, что часть средств, предназначенных для закупки вооружений, должна быть потрачена только в европейской оборонной промышленности. При этом Германия и Нидерланды утверждают, что такой подход затруднит поставки ключевого оружия для Киева, включая американские зенитные ракетные комплексы Patriot.