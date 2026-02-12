Bild: Макрон загнал себя в изоляцию перед саммитом ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в изоляции накануне неформального саммита Евросоюза (ЕС), и во многом виноват в этом сам. Об этом пишет немецкая газета Bild.
По данным издания, прежний франко-германский «локомотив» Европы уступает место новому тандему – Германии и Италии. В публикации говорится, что союз канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджи Мелони уже называют «основным», а сам Макрон с подозрением относится к их сотрудничеству, особенно в сфере оборонных проектов.
Как отмечает Bild, напряженность усилилась после того, как Макрон выступил против соглашения ЕС с «Меркосур», которое имеет важное значение для немецкой экономики, а также раскритиковал идею финансирования помощи Украине за счет замороженных российских активов. Кроме того, французский лидер вновь поднял тему общеевропейских долговых обязательств (евробондов), несмотря на «красные линии», обозначенные Берлином.
Издание подчеркивает, что экономическое положение Франции остается сложным, а дискуссия о совместных долгах вызывает раздражение в немецком правительстве. При этом утром перед саммитом Мерц и Макрон демонстративно прибыли вместе, пытаясь сгладить впечатление о разногласиях.
Bild продолжает, что влияние Италии в ЕС растет, а на саммите за реформы активно выступают бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и экс-премьер Италии Энрико Летта. По оценке газеты, Европа постепенно смещает центр тяжести от традиционной франко-германской оси к новому формату сотрудничества.
14 января The Telegraph писал, что Франция пытается помешать Украине в закупке американского оружия за счет кредита Евросоюза (ЕС) в размере 90 млрд евро. Париж считает, что часть средств, предназначенных для закупки вооружений, должна быть потрачена только в европейской оборонной промышленности. При этом Германия и Нидерланды утверждают, что такой подход затруднит поставки ключевого оружия для Киева, включая американские зенитные ракетные комплексы Patriot.