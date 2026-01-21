Европарламент отправил соглашение с «Меркосур» в суд для проверки его законности

6 декабря 2024 г. Евросоюз (ЕС) и южноамериканский блок «Меркосур» завершили работу над соглашением о свободной торговле. Согласно данным Associated Press (AP), договор нацелен на создание одной из крупнейших в мире зон свободной торговли, охватывающей более 700 млн человек и почти 25% мирового ВВП. Целью соглашения является снижение тарифов и торговых барьеров для упрощения экспорта товаров компаниям с обеих сторон.