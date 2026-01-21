Европарламент отправил соглашение с «Меркосур» в суд для проверки его законности
Депутаты Европарламента с минимальным перевесом в десять голосов направили торговое соглашение со странами «Меркосур» в Суд Евросоюза. Целью этого стало получение заключения о его соответствии законодательству сообщества, сообщает Bloomberg.
Соглашение, подписанное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и вызвавшее массовые протесты европейских фермеров, теперь может быть задержано как минимум на шесть месяцев. Правовая оценка суда требуется перед возможной ратификацией парламентом. Часть депутатов настаивала, что некоторые положения договора, включая механизмы ответных мер со стороны стран «Меркосур», могут нарушать регуляторную автономию ЕС.
Несмотря на возражения, в частности Франции, страны ЕС ранее одобрили этот пакт, работа над которым велась более 25 лет. Соглашение считается геополитической победой ЕС в регионе, где усиливается конкуренция со стороны США и Китая. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал решение парламента «вызывающим сожаление» и призвал не затягивать реализацию соглашения.
Еврокомиссия сохраняет возможность временно ввести соглашение в действие без одобрения парламента, но такой шаг может обострить отношения с законодателями, отмечает Bloomberg.
6 декабря 2024 г. Евросоюз (ЕС) и южноамериканский блок «Меркосур» завершили работу над соглашением о свободной торговле. Согласно данным Associated Press (AP), договор нацелен на создание одной из крупнейших в мире зон свободной торговли, охватывающей более 700 млн человек и почти 25% мирового ВВП. Целью соглашения является снижение тарифов и торговых барьеров для упрощения экспорта товаров компаниям с обеих сторон.