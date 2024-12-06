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ЕС и Меркосур завершили работу над соглашением о свободной торговле

Ведомости

Евросоюз (ЕС) и южноамериканский блок Меркосур завершили работу над соглашением о свободной торговле. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Европейскую комиссию (ЕК).

Согласно данным Associated Press (AP), договор между ЕС и Меркосур нацелен на создание одной из крупнейших в мире зон свободной торговли, охватывающей более 700 млн человек и почти 25% мирового ВВП. Целью соглашения является снижение тарифов и торговых барьеров для упрощения экспорта товаров компаниям с обеих сторон.

Но результат переговоров Евросоюза и Меркосур – не окончательный итог, так как ряд государств – членов ЕС, возглавляемый Францией, выступают против договора. Reuters подчеркивает, что соглашение ждет «трудная борьба за одобрение в Европе».

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что договор окажет положительное действие примерно на 60 000 компаний, поставляющих товары в страны Меркосур. По ее словам, предприятия «выиграют от снижения тарифов, упрощения таможенных процедур и льготного доступа к некоторым критически важным видам сырья», что «создаст огромные возможности для бизнеса». Фон дер Ляйен также заявила, что ЕК действует в соответствии с опасениями европейских фермеров. По ее словам, договор включает «надежные меры защиты» их средств к существованию.

По данным AP, подготовка договора велась на протяжении 25 лет. Странами – участницами Меркосур являются Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай и Боливия. Членство Венесуэлы в объединении приостановлено на неопределенный срок.

23 ноября украинская государственная таможенная служба сообщала, что перед пунктом пропуска Медыка – Шегини на польско-украинской границе заблокировано движение грузовиков. Забастовку перед пунктом пропуска устроили польские фермеры. Среди причин протеста, в частности, указывалось беспокойство подписанием ЕС соглашения о свободной торговле с Меркосур, а также невыполнение требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога на уровне 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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