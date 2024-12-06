ЕС и Меркосур завершили работу над соглашением о свободной торговле

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что договор окажет положительное действие примерно на 60 000 компаний, поставляющих товары в страны Меркосур. По ее словам, предприятия «выиграют от снижения тарифов, упрощения таможенных процедур и льготного доступа к некоторым критически важным видам сырья», что «создаст огромные возможности для бизнеса». Фон дер Ляйен также заявила, что ЕК действует в соответствии с опасениями европейских фермеров. По ее словам, договор включает «надежные меры защиты» их средств к существованию.