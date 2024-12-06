ЕС и Меркосур завершили работу над соглашением о свободной торговле
Евросоюз (ЕС) и южноамериканский блок Меркосур завершили работу над соглашением о свободной торговле. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Европейскую комиссию (ЕК).
Согласно данным Associated Press (AP), договор между ЕС и Меркосур нацелен на создание одной из крупнейших в мире зон свободной торговли, охватывающей более 700 млн человек и почти 25% мирового ВВП. Целью соглашения является снижение тарифов и торговых барьеров для упрощения экспорта товаров компаниям с обеих сторон.
Но результат переговоров Евросоюза и Меркосур – не окончательный итог, так как ряд государств – членов ЕС, возглавляемый Францией, выступают против договора. Reuters подчеркивает, что соглашение ждет «трудная борьба за одобрение в Европе».
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что договор окажет положительное действие примерно на 60 000 компаний, поставляющих товары в страны Меркосур. По ее словам, предприятия «выиграют от снижения тарифов, упрощения таможенных процедур и льготного доступа к некоторым критически важным видам сырья», что «создаст огромные возможности для бизнеса». Фон дер Ляйен также заявила, что ЕК действует в соответствии с опасениями европейских фермеров. По ее словам, договор включает «надежные меры защиты» их средств к существованию.
По данным AP, подготовка договора велась на протяжении 25 лет. Странами – участницами Меркосур являются Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай и Боливия. Членство Венесуэлы в объединении приостановлено на неопределенный срок.
23 ноября украинская государственная таможенная служба сообщала, что перед пунктом пропуска Медыка – Шегини на польско-украинской границе заблокировано движение грузовиков. Забастовку перед пунктом пропуска устроили польские фермеры. Среди причин протеста, в частности, указывалось беспокойство подписанием ЕС соглашения о свободной торговле с Меркосур, а также невыполнение требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога на уровне 2023 г.