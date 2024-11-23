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На Украине сообщили о блокировке движения грузовиков на границе с Польшей

Ведомости

Перед пунктом пропуска Медыка – Шегини на польско-украинской границе заблокировано движение грузовиков, блокировка может продлиться до конца года, сообщает украинская государственная таможенная служба в своем Telegram-канале.

Служба со ссылкой на польскую сторону сообщила, что на въезд в Украину будут пропускать по одному грузовику в течение часа, а выезд грузовиков весом более 3,5 т в Польшу блокируется полностью.

«Движение автобусов и легковых автомобилей в оба направления ограничивать протестующие не собирались. Срок блокировки предварительно объявляется до конца года», – говорится в сообщении украинской службы.

Забастовку перед пунктом пропуска утром 23 ноября устроили польские фермеры, проезда с польской стороны ожидают 150 грузовиков, уточняет издание «Украинская правда». Среди причин акции ее участники назвали невыполнение требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога на уровне 2023 г. Кроме того, фермеры обеспокоены подписанием ЕС соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами Меркосур (Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай).

Протесты польских перевозчиков начались еще 6 ноября 2023 г. сразу на трех направлениях. 23 ноября к забастовкам на границе присоединились польские фермеры как раз на погранпункте Медыка – Шегини. 8 октября таможенная служба республики сообщила, что польские фермеры могут начать блокировку движения грузовиков на Украину в рамках протеста о чрезмерной конкуренции из-за либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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