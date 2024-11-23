На Украине сообщили о блокировке движения грузовиков на границе с Польшей

Протесты польских перевозчиков начались еще 6 ноября 2023 г. сразу на трех направлениях. 23 ноября к забастовкам на границе присоединились польские фермеры как раз на погранпункте Медыка – Шегини. 8 октября таможенная служба республики сообщила, что польские фермеры могут начать блокировку движения грузовиков на Украину в рамках протеста о чрезмерной конкуренции из-за либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.