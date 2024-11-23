На Украине сообщили о блокировке движения грузовиков на границе с Польшей
Перед пунктом пропуска Медыка – Шегини на польско-украинской границе заблокировано движение грузовиков, блокировка может продлиться до конца года, сообщает украинская государственная таможенная служба в своем Telegram-канале.
Служба со ссылкой на польскую сторону сообщила, что на въезд в Украину будут пропускать по одному грузовику в течение часа, а выезд грузовиков весом более 3,5 т в Польшу блокируется полностью.
«Движение автобусов и легковых автомобилей в оба направления ограничивать протестующие не собирались. Срок блокировки предварительно объявляется до конца года», – говорится в сообщении украинской службы.
Забастовку перед пунктом пропуска утром 23 ноября устроили польские фермеры, проезда с польской стороны ожидают 150 грузовиков, уточняет издание «Украинская правда». Среди причин акции ее участники назвали невыполнение требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога на уровне 2023 г. Кроме того, фермеры обеспокоены подписанием ЕС соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами Меркосур (Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай).
Протесты польских перевозчиков начались еще 6 ноября 2023 г. сразу на трех направлениях. 23 ноября к забастовкам на границе присоединились польские фермеры как раз на погранпункте Медыка – Шегини. 8 октября таможенная служба республики сообщила, что польские фермеры могут начать блокировку движения грузовиков на Украину в рамках протеста о чрезмерной конкуренции из-за либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.