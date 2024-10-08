Польские фермеры могут начать блокировку движения грузовиков на Украину

В ряде других европейских стран также проходили массовые протесты фермеров. К примеру, 26 января французские фермеры на тракторах заблокировали дороги в Париж. Фермеры Германии и Польши 2 февраля на 20 часов заблокировали пограничный переход в Любушском воеводстве Польши в знак протеста против политики жесткой экономии Германии и импорта украинского зерна. За день до этого фермеры в Португалии вывели сельхозтехнику на «медленный марш» на автомагистрали с севера на юг страны в знак протеста против недостаточной поддержки сектора со стороны властей. 27 февраля в ходе акций протеста бельгийских фермеров трое полицейских получили ранения.