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Польские фермеры могут начать блокировку движения грузовиков на Украину

Ведомости

Польские фермеры могут начать блокировку движения грузовиков на Украину через пограничный переход Медыка – Шегини в рамках протеста о чрезмерной конкуренции из-за либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС, сообщает государственная таможенная служба Украины в своем Telegram-канале.

По информации таможенников, на настоящий момент регистрация проходит в прежнем режиме. Погранпункт располагается между польским селом Медыка и поселком Шегини в Львовской области на западе Украины. Протесты польских перевозчиков начались еще 6 ноября 2023 г. сразу на трех направлениях. 23 ноября к забастовкам на границе присоединились польские фермеры как раз на погранпункте Медыка – Шегини.

Тогда как 16 января 2024 г. польские перевозчики прекратили забастовку, польские фермеры объявили общенациональный протест. Он продлился до 10 марта. Польские фермеры пообещали заблокировать все погранпункты с Украиной, из-за чего 22 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские власти внесут пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры.

В конце апреля последние забастовки прекратились, но один погранпункт был вновь заблокирован с 4 по 7 июня 2024 г. Фермеры были недовольны пассивностью польских властей и решением Еврокомиссии продлить соглашение о беспошлинной торговле с Украиной до 2025 г., говорилось в заявлении профсоюза фермеров «Солидарность». Кроме того, они были не согласны с европейским «зеленым курсом», который подразумевает достижение углеродной нейтральности до 2050 г.

В ряде других европейских стран также проходили массовые протесты фермеров. К примеру, 26 января французские фермеры на тракторах заблокировали дороги в Париж. Фермеры Германии и Польши 2 февраля на 20 часов заблокировали пограничный переход в Любушском воеводстве Польши в знак протеста против политики жесткой экономии Германии и импорта украинского зерна. За день до этого фермеры в Португалии вывели сельхозтехнику на «медленный марш» на автомагистрали с севера на юг страны в знак протеста против недостаточной поддержки сектора со стороны властей. 27 февраля в ходе акций протеста бельгийских фермеров трое полицейских получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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