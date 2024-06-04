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Польские фермеры заблокировали один из погранпереходов с Украиной

Ведомости

Польские фермеры заблокировали погранпереход «Рава-Русская – Гребенное». На границе с Украиной началась трехдневная акция протеста, сообщает Польское радио.

Акция протеста польских фермеров началась в знак солидарности с европейской акцией протеста в Брюсселе против введения «Зеленого курса» и ввоза дешевых продуктов с Украины.

Участники акции намерены пропускать на территорию Украины 12 грузовиков из основной очереди с 8:00 до 20:00. Кроме того, они планируют пропускать четыре грузовика с гуманитарной помощью, скоропортящимися продуктами или опасными грузами.

Польские аграрии блокировали КПП на границе с Украиной с осени 2023 г. 28 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в ходе пресс-конференции, что республика обсуждает с Киевом временное закрытие границ и приостановку товарообмена. 3 марта представитель госпогранслужбы Украины сообщил, что польские фермеры блокируют все шесть пунктов пропуска. Тогда он отмечал, что в общей сложности в очередях на всех направлениях стоят более 2400 грузовиков. 10 марта фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт Краковец. 20 апреля польские фермеры сняли блокаду еще с двух пунктов пропуска.

29 апреля польские фермеры прекратили блокировку движения транспорта перед пунктом пропуска «Гребенное – Рава-Русская». Этот пункт оставался последним заблокированным направлением на границе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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