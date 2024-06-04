Польские фермеры заблокировали один из погранпереходов с Украиной
Польские фермеры заблокировали погранпереход «Рава-Русская – Гребенное». На границе с Украиной началась трехдневная акция протеста, сообщает Польское радио.
Акция протеста польских фермеров началась в знак солидарности с европейской акцией протеста в Брюсселе против введения «Зеленого курса» и ввоза дешевых продуктов с Украины.
Участники акции намерены пропускать на территорию Украины 12 грузовиков из основной очереди с 8:00 до 20:00. Кроме того, они планируют пропускать четыре грузовика с гуманитарной помощью, скоропортящимися продуктами или опасными грузами.
Польские аграрии блокировали КПП на границе с Украиной с осени 2023 г. 28 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в ходе пресс-конференции, что республика обсуждает с Киевом временное закрытие границ и приостановку товарообмена. 3 марта представитель госпогранслужбы Украины сообщил, что польские фермеры блокируют все шесть пунктов пропуска. Тогда он отмечал, что в общей сложности в очередях на всех направлениях стоят более 2400 грузовиков. 10 марта фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт Краковец. 20 апреля польские фермеры сняли блокаду еще с двух пунктов пропуска.
29 апреля польские фермеры прекратили блокировку движения транспорта перед пунктом пропуска «Гребенное – Рава-Русская». Этот пункт оставался последним заблокированным направлением на границе.