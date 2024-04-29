Польские фермеры прекратили блокировать все КПП на границе с Украиной

На польско-украинской границе возобновилось движение грузовиков, оформление и пропуск через границу по двум направлениям осуществляется в обычном режиме, говорится в сообщении. При этом в Польшу не будут пропускать грузовики с зерном, такой груз может следовать по польской территории исключительно в режиме транзита, предупредили в ведомстве.