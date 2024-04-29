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Польские фермеры прекратили блокировать все КПП на границе с Украиной

Ведомости

Польские фермеры прекратили блокировку движения транспорта перед пунктом пропуска «Гребенное – Рава-Русская», сообщила Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале.

На польско-украинской границе возобновилось движение грузовиков, оформление и пропуск через границу по двум направлениям осуществляется в обычном режиме, говорится в сообщении. При этом в Польшу не будут пропускать грузовики с зерном, такой груз может следовать по польской территории исключительно в режиме транзита, предупредили в ведомстве.

Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко пояснил, что пункт «Рава-Русская» оставался последним заблокированным направлением на границе.

С его разблокировкой мы имеем, к счастью, все направления на границе с Польшей разблокированными», – сказал он в эфире телеканала «Рада» (цитата по «РИА Новости»).

Польские аграрии блокировали КПП на границе с Украиной с осени 2023 г. 28 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в ходе пресс-конференции, что республика обсуждает с Киевом временное закрытие границ и приостановку товарообмена.

3 марта представитель госпогранслужбы Украины сообщил, что польские фермеры блокируют все шесть пунктов пропуска. Тогда он отмечал, что в общей сложности в очередях на всех направлениях стоят более 2400 грузовиков. 10 марта фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт «Краковец». 20 апреля украинская погранслужба сообщила, что польские фермеры сняли блокаду еще с двух пунктов пропуска.

19 марта газета Politico писала, что Украина готовится к вступлению в ЕС, но Брюссель не хочет много говорить о приеме новых членов на фоне акций протеста европейских фермеров. По информации издания, лидеры европейских стран опасаются, что протесты фермеров могут вызвать появление новых популистских партий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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