Польские фермеры сняли блокаду с двух КПП на границе с Украиной
Польские фермеры сняли блокаду с пунктов пропуска «Шегини – Медика» и «Краковец – Корчева», сообщила Государственная пограничная служба Украины.
«Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в двух направлениях осуществляется в обычном режиме», – указано в сообщении службы. В нем также сообщается, что в настоящее время на этих КПП пропуска ожидают 1700 грузовых машин.
Польские аграрии блокируют КПП на границе с Украиной с осени 2023 г. 28 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в ходе пресс-конференции, что республика обсуждает с Киевом временное закрытие границ и приостановку товарообмена. Данное заявление было сделано после того, как 20 февраля польские фермеры полностью блокировали границу с Украиной.
3 марта представитель госпогранслужбы Украины сообщил, что польские фермеры блокируют все шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе. Тогда он отмечал, что в общей сложности в очередях на всех направлениях стоят более 2400 грузовиков. 10 марта фермеры разблокировали контрольно-пропускной пункт «Краковец».
19 марта газета Politico писала, что Украина готовится к вступлению в ЕС, но Брюссель не хочет много говорить о приеме новых членов на фоне акций протеста европейских фермеров. По информации издания, лидеры европейских стран опасаются, что протесты фермеров могут вызвать появление новых популистских партий.